21 maggio 2015 Volkswagen, luce verde alla Super Golf da 400 CV In futuro anche la Golf GTE Sport ibrida plug-in

Non ci vorrà molto e la Super Golf smetterà di essere un discorso astratto per diventare unʼauto di serie. Da Volkswagen arrivano infatti conferme alla produzione della Golf da 400 CV, che si baserà sullʼattuale Golf R, rispetto alla quale avrà un centinaio di cavalli in più. Prende corpo così un progetto che fu presentato, sotto forma di concept car, al Salone di Pechino del 2014. Partner della Super Golf sarà ABT Sportsline, lʼazienda tedesca di tuning sportivo che lavora molto con Volkswagen e Audi.

Volkswagen, luce verde alla Super Golf da 400 CV 1 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen, luce verde alla Super Golf da 400 CV La Super Golf da 400 CV potrebbe presto diventare un modello di serie 2 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen, luce verde alla Super Golf da 400 CV La Super Golf da 400 CV potrebbe presto diventare un modello di serie 3 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen, luce verde alla Super Golf da 400 CV La Super Golf da 400 CV potrebbe presto diventare un modello di serie 4 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen, luce verde alla Super Golf da 400 CV La Super Golf da 400 CV potrebbe presto diventare un modello di serie 5 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen, luce verde alla Super Golf da 400 CV La Super Golf da 400 CV potrebbe presto diventare un modello di serie 6 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen, luce verde alla Super Golf da 400 CV La Super Golf da 400 CV potrebbe presto diventare un modello di serie 7 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen, luce verde alla Super Golf da 400 CV La Super Golf da 400 CV potrebbe presto diventare un modello di serie 8 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Volkswagen, luce verde alla Super Golf da 400 CV La Super Golf da 400 CV potrebbe presto diventare un modello di serie 9 di 12 Ansa Ansa Volkswagen, luce verde alla Super Golf da 400 CV La Super Golf da 400 CV potrebbe presto diventare un modello di serie 10 di 12 Ansa Ansa Volkswagen, luce verde alla Super Golf da 400 CV La Super Golf da 400 CV potrebbe presto diventare un modello di serie 11 di 12 Ansa Ansa Volkswagen, luce verde alla Super Golf da 400 CV La Super Golf da 400 CV potrebbe presto diventare un modello di serie 12 di 12 Ansa Ansa Volkswagen, luce verde alla Super Golf da 400 CV La Super Golf da 400 CV potrebbe presto diventare un modello di serie leggi dopo slideshow

Il motore della Golf da 400 CV è il turbo benzina TSI di soli due litri di cilindrata, che così arriva a sfoderare lʼincredibile potenza specifica di 200 CV per litro di cilindrata. Le prestazioni sono da sportiva vera: 280 km/h di velocità, controllata elettronicamente, e accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi. La coppia massima di 480 Nm supera abbondantemente i 380 Nm della Golf R VII generazione. ABT Sportsline fornirà lo speciale kit di gestione del motore Power S, ma provvederà anche agli interventi opportuni su telaio e sospensioni per rispondere al bisogno di stabilità e maneggevolezza di questo prodigio a due volumi.