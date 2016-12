Toyota rilancia i modelli Auris e Prius

Di queste 9 milioni di auto, lʼEuropa ne ha assorbite poco più di 1,1 milioni, dimostrandosi un poʼ più lenta di Giappone e Usa ad assecondare questa tecnologia. Oggi però le cose sono cambiate, se si pensa che in un Paese come lʼItalia, dove le auto ibride elettriche sono una rarità, il 41% delle Toyota che vi si vendono appartengono alla gamma Hybrid. E tutte le 1.200 Lexus immatricolate in questʼinizio di 2016 lo sono. Per rafforzare la leadership nel settore, Toyota ha appena lanciato la nuova Auris Hybrid, che propone una trasmissione affinata per ottimizzare le performance e le funzionalità. L’accelerazione è stata migliorata, con l’obiettivo di renderla più graduale, bilanciata e silenziosa. In Italia oggi lʼ85% delle Auris Touring Sports (la SW) immatricolate sono ibride.