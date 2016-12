Salone Nautico di Genova, 12 buoni motivi per non mancare

A partire dagli incontri con alcuni tra i maggiori navigatori oceanici italiani (da Vittorio Malingri a Giancarlo Pedote, da Gaetano Mura ad Andrea Fornaro), fino ad arrivare alla tappa del circuito delle M32 Mediterranean Series, indimenticabile regata con catamarani di ultima generazione per la quale il pubblico potrà partecipare all’estrazione degli Hot Seat, posti in primissima fila direttamente a bordo. E poi con attività didattiche competitive e dimostrative per far scorrere l’adrenalina e provare, a seconda delle proprie attitudini e capacità, esperienze uniche nelle due darsene o nella piscina gonfiabile di 100 metri quadrati, per avvicinarsi al mondo degli sport acquatici attraverso lezioni di sup, sup yoga, sup polo, sup a pedali, surf, windsurf, jetsurf e kayak con la garanzia di essere seguiti da istruttori federali dell’International Surfing Association e con tutte le dotazioni di sicurezza fornite gratuitamente dagli organizzatori. Chi vorrà misurarsi in regata potrà scegliere tra le competizioni di sup, windsurf, wakeboard e flyboard, e i mini tornei di sup polo, kayak polo e free style.



E se ancora non basta, ecco 12 buoni motivi per visitare la città della Lanterna e la 56esima edizione del Salone nautico



1. Il maggiore Salone Nautico del Mediterraneo. Il Salone di Genova è il più importante del Mediterraneo, oltre che il più completo per varietà di tipologie merceologiche rappresentate: non solo barche ma accessori, componentistica e abbigliamento tecnico per tutti i gusti.



2. Novità e anteprime. Al Salone Nautico di Genova sono presentate le novità più interessanti del mercato che saranno protagoniste della stagione 2017.



3. Prove in mare. I vasti specchi acquei del Salone danno la possibilità di provare le imbarcazioni sia in mare sia nei bacini protetti.



4. Gli sport acquatici. Il Salone Nautico di Genova è l’unico dove è possibile provare tutti gli sport dell’acqua in modo gratuito e in massima sicurezza: sup, fly board, lampuga e derive sono tra le esperienze più entusiasmanti.



5. L’emozione delle Olimpiadi. Occasione irripetbile, a Genova è possibile incontrare e conoscere gli atleti azzurri che hanno partecipato ai Giochi di Rio 2016.



6. In prima fila sugli M32. Per la prima volta, il Salone Nautico ospita una tappa del circuito M32 Mediterranean Series. Gli straordinari catamarani di questa classe faranno provare anche al pubblico l’esaltante esperienza di volare sull’acqua.



7. La pesca sportiva. Due giornate, vissute all’insegna del rispetto dell’ambiente, sono interamente dedicate alla pesca con eventi, incontri, esperienze dirette e tutorial assieme ai più famosi pescasportivi.



8. La vacanza 2017. Al Salone si possono incontrare charter, scuole vela e approdi turistici, trovando offerte interessanti per prenotare le prossime vacanze a costi vantaggiosi.



9. Eataly e l’eccellenza della cucina italiana. La cucina gourmet è tra i protagonisti del Salone, con un’offerta che va dallo street food regionale selezionato da Eataly al ristorante dello Chef due stelle Michelin Alfio Ghezzi.



10. La riviera ligure. Partecipando al Salone si può anche scoprire Genova e tutta la Liguria. Anche arrivando in treno, grazie alle convenzioni con Trenitalia.



11. Un evento per bambini e famiglie. I piccoli ospiti potranno fare il battesimo del mare sotto la guida esperta di istruttori ufficiali FIV e ISA, provando gratuitamente sup, windsurf e kayak, oppure uscire con tutta la famiglia su specifiche imbarcazioni messe a disposizione dalla Federazione Italiana Vela.



12. Un Salone senza barriere. Particolare risalto viene dato alle attività sportive dedicate a persone disabili a bordo di imbarcazioni senza barriere, insieme ad atleti e sportivi pronti a raccontare le loro esperienze.