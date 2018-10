Mercedes a Parigi nel segno della Baby Benz

In Germania la chiamano “Baby Benz” , perché per certi versi è “piccola” e peperina. Nella sostanza, però, la nuova Mercedes Classe A 35 AMG 4Matic , che fa la sua premiere mondiale al Mondial parigino, è una belva! Potente, emozionante, adrenalinico coi suoi 300 e passa cavalli, ma pur sempre il nuovo modello dʼingresso della gamma sportiva AMG.

La Casa di Stoccarda è arrivata nella capitale francese con un pokerissimo da far saltare il banco! Cʼè il Suv tutto elettrico EQC e cʼè la nuova generazione del Suv ammiraglia GLE, con il design ancora più slanciato e dinamico, cʼè la nuova Classe B con gli interni più spaziosi e tecnologici e la bellissima, favolosa coupé 4 porte AMG-GT. E poi cʼè questa Baby Benz, che impressiona perché spinta da un motore tutto sommato piccolo per gli standard AMG: un 2.0 turbo benzina twin scroll a 4 cilindri. Ma di grandissima efficienza, capace di sviluppare oltre 150 CV di potenza per litro di cilindrata (306 CV in tutto) e 400 Nm di coppia, che esaltano le performance di questa versione top della Classe A.