Mercedes presenta EQC, il futuro si fa presente

Bando alle ciance, è ora di passare ai fatti. Mercedes chiude tutti i discorsi su pro e contro dellʼalimentazione elettrica e presenta EQC, il Suv/Coupé che è il primo modello della gamma al 100% elettrica EQ . Lo vedremo al prossimo Salone di Parigi e non sarà una show car, quelle realizzazioni fatte per strappare applausi, ma diventerà un modello di serie già nel 2019.

La gestione elettronica di Mercedes EQC è pressoché totale. La trazione integrale , ad esempio, è gestita elettronicamente e i due motori elettrici ‒ posti uno su ciascun assale ‒ assicurano emissioni zero e consumi di corrente pari a 22,2 kiloWattora per 100 km, per unʼautonomia di marcia di 450 km circa a batterie cariche . Le due catene cinematiche elettriche sviluppano una potenza complessiva di 300 kW (più di 400 CV!) e una coppia massima di 765 Nm, così da generare una spinta impressionante fin dai bassi regimi (da 0 a 100 in poco più di 5 secondi), ma anche una straordinaria qualità di marcia, silenziosa, rilassante e confortevole.

Comʼè giusto che sia per un veicolo rivoluzionario, Mercedes EQC sperimenta anche nuovi dettami estetici, alla ricerca di una concezione del lusso che guardi al futuro. Distintivo è il frontale “Black Panel”, ma anche la linea sportiva e affusolata, che si slancia per 4,76 metri (il passo è di 2,87 metri). Non male il bagagliaio, circa 500 litri di capacità, a dispetto delle grandi batterie agli ioni di litio (che pesano 650 kg!). Anche il design degli interni è innovativo, sʼispira al mondo dellʼelettronica di consumo e piacerà così ai Millennials, veri fruitori dei modelli Mercedes EQ. Tra le chicche, il sofisticato sistema di preclimatizzazione, che evita di dover togliere il ghiaccio dai vetri in inverno o di entrare in un abitacolo rovente in estate.