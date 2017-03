8 marzo 2017 09:10 Fiat e Abarth tra vintage e sportività La 500 Cabrio 60° Anniversario e Abarth 595 Pista

Una presenza selezionata quella del gruppo FCA allʼ87° Salone di Ginevra. Fiat e Abarth ci sono e con belle proposte, Lancia no; Alfa Romeo sì ma senza nulla di nuovo, perché Giulia e Stelvio non si possono più considerare novità, Jeep presente con lʼinteressante nuova generazione di Compass.

Fiat e Abarth a Ginevra 2017 1 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 2 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 3 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 4 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 5 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 6 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 7 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 8 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 9 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 10 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 11 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 12 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 13 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 14 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 15 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 16 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 17 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 18 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 19 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 20 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 21 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 22 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 23 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 24 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 25 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 26 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 27 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 28 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 29 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 30 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 31 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 32 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 33 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 34 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 35 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 36 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 37 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 38 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 39 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 40 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat e Abarth a Ginevra 2017 leggi dopo slideshow ingrandisci

La notizia del giorno, però, è lʼannuncio di Sergio Marchionne che la produzione della Panda abbandonerà Pomigliano dʼArco per ritornare in Polonia. Si chiude il cerchio: la Panda fu trasferita da Tychy alla fabbrica campana per fare posto alla produzione della Ypsilon, vista la chiusura di Termini Imerese che produceva la city car Lancia. Ora il ritorno in Polonia, con tanti saluti al “made in Italy” anche dei segmenti più popolari. Torniamo a Ginevra, con il brand Fiat che celebra i 60 anni della 500 con una serie speciale e limitata della carrozzeria cabrio. Una versione di pregio, che dimostra la ricerca di preziosismi della Casa torinese, visto che a Ginevra porta anche lʼesclusivo allestimento S-Design sui modelli 500X e Tipo 5 porte e la versione Europa della Fiat 124 Spider (dopo la America). Premiere mondiale anche per Fullback Cross, la versione più offroad del pick-up.

Elegante e raffinata, la Fiat 500 Cabrio 60° Anniversario mostra la plancia in vinile, il logo vintage su vari dettagli della carrozzeria, i cerchi in lega da 16 pollici e la carrozzeria bicolore bianco/avorio con capote grigia. Le sellerie interne sono in pelle color avorio con cuciture bordeaux a contrasto e i tappetini specifici bicolore. Uno sguardo al passato, ma anche al presente, con un volante multifunzione che integra i comandi audio e radio, il sistema Uconnect con display da 7 pollici, il navigatore satellitare, il Cruise Control con Limitatore di velocità, il clima automatico e i sensori di parcheggio posteriori. Integrabili a bordo le funzioni degli smartphone CarPlay e Android Auto. La speciale Fiat 500 Cabrio 60° Anniversario sarà prodotta in 560 unità ed è ordinabile a partire dal 9 marzo.

La nuova versione S-Design arricchisce la 500X con lʼinedito colore opaco Verde Alpi, su cui spiccano alcuni dettagli bruniti come le modanature laterali, le maniglie delle porte, la cornice dei fanali posteriori e le calotte degli specchietti. I fari anteriori sono allo xeno e bruniti, i vetri posteriori sono oscurati e i cerchi da 18 pollici. La Tipo 5 porte nellʼallestimento S-Design ha fari anteriori bixeno e dettagli Piano Black, cerchi in lega da 18 pollici a taglio diamantato e le maniglie in tinta di carrozzeria. Impronta sportiva invece per le due proposte Abarth: la 595 Pista e la 695 XSR Yamaha realizzata grazie alla partnership col costruttore nipponico di moto, grazie alla quale è già nata la Yamaha XSR900 Abarth.