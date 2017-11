21 agosto 2017 08:00 Fiat Tipo Station Wagon, classica e funzionale Spaziosa e versatile, pensata per tutti gli usi

In attesa di sapere se le sorti del giovane gruppo FCA parleranno il mandarino (lʼinteresse dei cinesi di Geely, già proprietari di Volvo, è forte!), la parte europea del colosso guarda ancora ai classici. Come la Fiat Tipo nella carrozzeria Station Wagon, che Tgcom24 ha provato questa settimana per voi.

La prova della Fiat Tipo SW Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 2 di 18 Ufficio stampa 3 di 18 Ufficio stampa 4 di 18 Ufficio stampa 5 di 18 Ufficio stampa 6 di 18 Ufficio stampa 7 di 18 Da video 8 di 18 Da video 9 di 18 Da video 10 di 18 Da video 11 di 18 Da video 12 di 18 Da video 13 di 18 Da video 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Una bella familiare, non cʼè che dire, lunga 4,57 metri e spaziosa dentro, con un grandissimo bagagliaio e un bellʼassetto di guida. Un modello però fin troppo classico, le cui forme non emozionano, forse perché in Fiat non volevano sbagliare, visto che delle tre carrozzerie di Tipo ‒ con la berlina 4 porte e la due volumi 5 porte ‒ la SW è la più importante per volumi di vendita. La funzionalità è lʼaspetto più importante della vettura: il vano bagagli da 550 litri è il più grande tra tutte le wagon di segmento C. Rispetto alla Tipo 5 porte offre 110 litri in più, ma soprattutto è stato elaborato in modo intelligente (Magic Cargo Space) per consentire al cliente di riconfigurare il bagagliaio con una sola mano, per adattarlo a ogni esigenza legata alla famiglia, al tempo libero o al lavoro.

Non soltanto, ma il piano di carico può essere abbassato per aumentarne la profondità e prevede due paratie laterali amovibili per riporre all’occorrenza piccoli oggetti. Se poi siete di quelli che in macchina vogliono portare tutto ma proprio tutto, beh la Tipo SW ha pure le barre sul tetto di serie. Tanta flessibilità la si ritrova anche allʼinterno. Lʼabitabilità è eccellente per i posti posteriori e il posto guida si rivela comodo e con una seduta davvero ottima. Buona anche la silenziosità di marcia, merito di sospensioni robuste, che rispondono bene alle sollecitazioni, anche perché la Tipo SW è pensata come “world car”: prodotta in Turchia e destinata anche a mercati dove le strade non sono proprio le più lisce.

Fin dal primo livello Easy, sono di serie Controllo di stabilità ESC e Hill Holder, come pure la spia della pressione pneumatici e i fendinebbia. Il modello italiano è poi davvero ben equipaggiato, comprende il sistema multimediale Uconnect con touch screen tipo tablet a colori da 7 pollici e HD, con interfaccia Bluetooth, lettore di SMS e riconoscimento vocale. A richiesta la telecamera di parcheggio posteriore e il sistema di navigazione TomTom 3D.