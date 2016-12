- Se vogliamo essere pratici e andare al sodo, diciamo subito che la, una grande silenziosità di marcia e sa offrire sia comfort interno quanto ottime prestazioni. È poi costa poco in raffronto alla categoria: 37.500 euro per un’ibrida benzina/elettrica di fascia alta (segmento D/E) sono da strabuzzare gli occhi!

foto Ufficio stampa

Se poi vogliamo perderci nei dettagli, allora ci accorgiamo che la berlina nipponica è anche molto bella, con linee sportive, un frontale ancora più aggressivo e un look d’insieme che esprime dinamicità ed eleganza. Insomma, da qualsiasi lato la vogliamo prendere, praticità o dettagli, la nuova Lexus IS Hybrid è un’auto di rara completezza, e nel segmento premium non sempre è così (quante volte un bel motore si accompagna a finiture scarsine o viceversa). Questo dimostra perché Lexus sia cresciuta nel 2012 più di qualsiasi altro marchio premium. E continuerà a farlo, perché è un brand che guarda al futuro, tanto che 9 Lexus vendute su 10 lo scorso anno erano ibride!

Ma che significa l’alternativa ibrida elettrica su un’auto di rappresentanza come questa IS. Che consuma poco, 4,3 litri per fare mediamente 100 km, che inquina pochissimo coi suoi 99 g/km di emissioni CO2. Certo l’autonomia di marcia in modalità solo elettrica è limitata a pochi chilometri, poi interviene il motore termico – un 4 cilindri 2.5 da 181 CV – a supportare la marcia, ma l’“effetto tendenza” è nel frattempo scattato: il proprietario di quest’auto si sente sulla soglia della modernità, aggiornato sulle tecnologie, le mode, educato nei confronti dell’ambiente, insomma un passo avanti rispetto alla massa che continua a guidare potenti e obsoleti motori mono-carburante.

Più lunga di 8 cm rispetto alla serie precedente, la nuova IS ha subito un restyling minimalista. La griglia anteriore esprime sempre molta personalità, i gruppi ottici hanno una felina forma a L e sono separati dai fari diurni a LED. Il passo più lungo ha contribuito a rendere più spaziosi gli interni, ma questa silhouette allungata ha anche reso più slanciata la fiancata, che diventa robusta nella versione F Sport. La nuova generazione della Lexus IS migliora i livelli di abitabilità interna, anche per la maggior ampiezza delle carreggiate (10 cm). Ottima l’ergonomia, sia del posto guida che degli altri posti, con una prevalenza concettuale tutta nipponica per il comfort piuttosto che per il lusso fine a sé stesso.

Vediamola su strada la nuova IS Hybrid, con Tgcom24 che è andata a scoprirla a Vienna. Si è già detto che è silenziosa, ma non che ha sospensioni impeccabili, che rispondono perfettamente alle condizioni dell’asfalto. Una berlina che instilla sicurezza, tema molto a cuore degli ingegneri giapponesi, che hanno montato sull’auto le tecnologie più evolute nel controllo della sterzata e nella prevenzione dei rischi degli incidenti (Pre-Crash). L’auto ha un merito: sa correre senza farsi accorgere, sempre con fluidità, mai estrema negli scatti, nonostante la trazione posteriore. Una vettura equilibrata, che va guidata con pacatezza, godendosi il comfort del modernissimo cambio elettronico a variazione continua e-CVT.

La F Sport è la versione che ammette qualche eccesso in più. I due propulsori benzina ed elettrico, quando lavorano insieme, sviluppano 223 CV di potenza e l’accelerazione da 0 a 100 km/h si compie in 8,3 secondi. L’assetto ribassato con sospensioni attive e i cerchi maggiorati regalano sensazioni più da sportiva questa versione. Quanto alle dinamiche di marcia, la nuova IS Hybrid dispone del sistema “Drive Mode Select” che consente la scelta tra 5 modalità di guida: Eco, Normal e ben tre modalità sportive. La gamma della Lexus IS Hybrid si compone di 4 allestimenti, il range di prezzi va da 37.500 a 50.000 Euro.