Citroen C3, conferma al vertice

- Vedi lae sembra che tutto sia rimasto eguale. Anche entrando dentro, perché il grande e meraviglioso parabrezza che favorisce la visibilità di chi guida e il senso di benessere a bordo già c’era, come anche i sedili soffici e confortevoli. Eppure sono tante le cose che cambiano nella, e cambiano in meglio.

foto Ufficio stampa

A cominciare dai motori. Quelli a benzina sono infatti i nuovi 3 cilindri che il gruppo PSA sta implementando sulla sua gamma e che sta rendendo difficile la vita ai motori turbodiesel common rail quanto a consumi ed emissioni. I due 1.0 e 1.2 della nuova C3 abbassano i consumi del 25% rispetto ai precedenti motori a benzina, circa 4,5 litri per fare 100 km, ma allo stesso tempo sviluppano il 15% di potenza in più, rispettivamente 68 e 82 CV. Tgcom24 ha provato nell’hinterland milanese il 1.2 da 82 CV, brillante senza esagerare, rotondo nell’erogazione della potenza ed efficiente, una motorizzazione perfetta per questa vettura che si conferma all’apice del segmento B.

Tonde e morbide sono anche le linee della C3 e anche questa è una conferma, come del resto le dimensioni (sempre 3,94 metri la lunghezza). Un motivo che è piaciuto in tutta Europa e così i designer francesi non se la sono sentita di cambiare. Anche se il frontale propone il logo all’interno della griglia e debuttano i nuovi fari a LED. Uno stile che infonde anche personalità: la Citroen C3 sembra più grande e pesante di quanto in realtà sia, eppure pesa soltanto 1.100 kg, un buon viatico per l’agilità e la maneggevolezza della vettura, il cui diametro di sterzata si compie in poco più di 10 metri. Ma il design vincente della C3 ha anche un altro merito: ha ringiovanito di tre anni l’età media del cliente italiano Citroen, passata dal 2002 a oggi da 44 a 41 anni.

Gli interni sono confortevoli, come forse una o due concorrenti nella categoria. Il posto guida è impeccabile: appena un po’ rialzato rispetto alla media, con una visibilità ottima, merito del parabrezza Zenith che dal basso sembra non finire mai e che amplia di 80 gradi la visuale verticale. Molto chiara la strumentazione, una via di mezzo analogico-digitale con tre tachimetri circolari. La comodità non manca neanche a chi siede dietro, e quanto a funzionalità i 300 litri di volume del bagagliaio sono una bella capienza. La plancia svela due inedite tinte marrone o grigio con effetto specchio. Citroen fa poi esordire un optional di categoria superiore: la telecamera di retromarcia con sensori di parcheggio. Per l’hi-tech, spicca il Connecting Box con vivavoce Bluetooth e navigatore.

Nel giro tra le campagne milanesi, la nostra C3 1.2 benzina è stata a suo agio splendidamente. Certo il paesaggio non propone una salitella, né un’alta velocità di crociera, e così abbiamo apprezzato la silenziosità della due volumi francese. Molto preciso il cambio manuale a 5 marce, che “chiama” gli innesti e li esegue a dovere, ma la scelta è per certi versi minimalista rispetto a quanto Citroen offre oggi in tema di trasmissioni. Piacciono invece le sospensioni, come sempre in casa Citroen, che assorbono qualsiasi intemperanza del manto stradale. Per chi non amasse la benzina, sappia che Citroen propone la nuova C3 anche con 4 moderne motorizzazioni a gasolio e, tra qualche settimana, anche una versione a Gpl.

A listino la nuova Citroen C3 arriva in questi giorni, con prezzi che partono da 12.400 Euro. Ma la promozione lancio è davvero imperdibile: 9.850 Euro la 1.0 e 10.650 Euro la 1.2 da noi provata, con rottamazione però, ma incluso c’è anche un anno di assicurazione furto e incendio. Nella gamma di 9 tinte di carrozzeria, si potrà optare per tre proposte inedite: Blu Zaffiro, Rosso Rubino e Blu Cobalto. E sempre tre sono gli allestimenti: Attraction, Seduction, Exclusive.