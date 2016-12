Uber, lo stop non frena il servizio

E adesso cosa farà Uber in Italia? Messa fuorilegge dal tribunale di Milano, per concorrenza sleale nei confronti dei taxisti con regolare licenza, il servizio "nativo digitale” che permette di trovare un accompagnatore con auto ha 15 giorni di tempo per bloccare lʼapp senza incorrere nella penale di 20.000 euro al giorno fin quando non cesserà il servizio. Ma la battaglia non finisce qui, i legali di Uber hanno già detto che faranno ricorso, "per non privare i cittadini italiani di una soluzione sicura, affidabile ed economica per muoversi nelle loro città".