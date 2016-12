Carburanti, la lenta rincorsa del metano

08:30 - Il 7,5% del parco circolante italiano è composto da veicoli ecologici. Ma attenzione, i numeri bisogna leggerli bene, perché per auto ecologiche si intendono anche quelle a gpl e metano, la stragrande maggioranza rispetto alle vetture elettriche e ibride elettriche, che insieme valgono allʼincirca lo 0,1% del parco auto in circolazione. Secondo uno studio dellʼOsservatorio Federmetano, in Italia circolano quasi 37 milioni di autoveicoli, di cui 2.762.379 (il 7,5% appunto) ecologiche. Ma non è tutto oro quello che luccica.

Oggi in Italia circolano circa 773 mila veicoli alimentati a metano, pari al 2,1% del parco circolante, mentre il gpl vale il 5,3% e avvicina la soglia dei 2 milioni di veicoli. Per carità, entrambi i carburanti gassosi offrono molteplici vantaggi rispetto a benzina e gasolio: costano meno e inquinano meno. E secondo i dati dellʼOsservatorio il metano ha anche unʼefficienza superiore a tutti gli altri carburanti: 1 kg di metano equivale a 1,5 litri di benzina, 1,3 di gasolio, e 2,1 di Gpl per resa chilometrica. Il doppio del gpl, che costa oggi, mediamente, un terzo in più: 0,686 euro al litro contro i 0,990 euro del chilo di metano. Il difetto? La rete di distributori: in Italia ci sono circa un migliaio di pompe per il metano (di gpl sono più del doppio) e concentrati nelle regioni centro-settentrionali: in Emilia Romagna ci sono 173 pompe per il metano e in Lombardia 141, laddove in Friuli-Venezia Giulia sono 4 e in Sardegna nessuno!