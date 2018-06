Benzinai, lʼItalia e la resistenza allʼinnovazione

“Non è stato dato il tempo e gli strumenti per attrezzarsi”, ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Ma cosʼè la fatturazione elettronica? Diciamo subito che non riguarda i privati e gli automobilisti che questʼestate faranno il pieno per andare in vacanza. Riguarda le aziende e le partite IVA (ma non tutte, i piccoli professionisti con redditi sotto i 3.000 euro sono esclusi), che attraverso questo tipo di fatturazione eviteranno di accumulare ogni anno centinaia e migliaia di fatture cartacee per i loro registri contabili. Risparmieranno tempo e soldi ‒ il Politecnico di Milano stima tra 7,5 a 11,5 euro a fattura ‒ e per lo Stato ci sarà certezza di quanto speso dalle aziende per carburanti.