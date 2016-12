Nuovo pacchetto di sicurezza stradale

. È una delle misure che l’Unione Europea ritiene essenziali per accrescere la sicurezza di chi va in auto e sarà obbligatoria sulle auto di nuova produzione. Con il cicalino altre misure compongono il, entrato in vigore il primo novembre scorso.

foto Dal Web

Fondamentale è il sistema di fissaggio Isofix dei seggiolini per bambini. Di facile montaggio, questo sistema assicura una maggiore stabilità dei seggiolini e la massima protezione dei bimbi. Per la sicurezza dei passeggeri posteriori, l’UE chiede poi che i sedili posteriori siano strutturati in modo tale da garantire una protezione contro lo spostamento dei bagagli dal bagagliaio in caso di incidente. Altra dotazione che diventerà standard è la spia per monitorare la pressione degli pneumatici, perché solo il corretto gonfiaggio e pressione di questi garantisce ottima aderenza e tenuta di strada, nonché gli giusti spazi di frenata (che aumentano con gomme sgonfie). Anche gli indicatori del cambio marcia rientrano nel nuovo pacchetto sicurezza comunitario.

Un occhio di riguardo l’UE lo riserva alle auto elettriche e al boom che, si presume, avranno nel prossimo decennio. Queste dovranno rispettare rigorosi parametri di sicurezza quanto all’isolamento elettrico della carrozzeria e del vano motore. In tutto il nuovo regolamento UE, che impone vincoli ai produttori di automobili, accorpa una cinquantina di direttive comunitarie in materia di circolazione e sicurezza stradale. Per Bruxelles l’obiettivo è sempre lo stesso: dimezzare il numero dei decessi nel 2020 rispetto al 2010.