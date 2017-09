Yamaha XSR700 e XSR900 Model Year 2018

Il punto di partenza è un omaggio alle Yamaha XS degli anni 60, che avevano ciclistiche raffinate, motori innovativi come i 4 tempi appunto e tanto, ma tanto carattere. Grazie a ciò le nuove Faster Sons hanno avuto tanto successo in Europa: più di 11 mila i clienti che hanno scelto la XSR700 e ben 7.500 la XSR900 nel biennio 2015-2017. Ragion per cui Yamaha ha deciso di rinnovare ulteriormente questi modelli, e di lanciarli anche sul mercato nordamericano. Per il 2018, la best seller XSR700 ritorna alle proprie origini con le grafiche che rendono omaggio alla carismatica XS650 del 1968. Una moto amata dagli stradisti e da campioni come Kenny Roberts, che la portò alla vittoria nellʼAMA Grand National Dirt Track Championship.