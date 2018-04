Vespa Color Days, Pontedera sʼillumina di Vespa

Lʼapertura a Pontedera del nuovo Museo Piaggio colora, questo weekend, la cittadina toscana delle Vespa più stravaganti e belle in circolazione. Con il cuore in Piazza Martiri della Libertà, dovʼè il Vespa Village , si svolgono infatti i “ Vespa Color Days ”, un happening di eventi e musica che festeggia lo scooter più amato al mondo e i 50 anni dalla produzione della prima Vespa Primavera.

Oggi colosso globale, con stabilimenti in Europa e Asia e in passato anche in Sud America, Piaggio ha però a Pontedera il suo nucleo nevralgico. La Vespa è nata qui nel 1946 e qui è sempre stata costruita, le stesse vecchie officine sono state riconvertite per ospitare il Museo della Piaggio, oggi completamente rinnovato e ampliato con due nuove sezioni. Prenotandosi sul sito Internet colordays.vespa.com (ma anche direttamente in loco), è possibile visitare le linee di assemblaggio della Vespa a bordo di un trenino elettrico e lungo un percorso di 45 minuti.