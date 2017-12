Vespa Primavera 50° Anniversario e Aprilia SX 50

Negli ultimi 10 anni gli scooter in circolazione sulle strade italiane sono aumentati del 18,2% . Per fare un raffronto con le automobili, queste sono aumentate del 6%. Un exploit quello delle due ruote che contagia soprattutto le grandi città e il Nord Italia, dovʼè concentrata la metà delle 6.604.011 tra moto e scooter sopra i 50 cc che circola nel Belpaese.

Ma il fenomeno riguarda anche i cinquantini , i più “urbanizzati” di tutti i mezzi di trasporto, ed è facile capire perché osservandone la maneggevolezza e il contenimento dei costi di gestione. LʼItalia ha una grande tradizione in campo scooteristico, anzi si può dire che ha inventato il settore con le Vespa e le Lambretta allʼindomani del II Dopoguerra. Proprio per omaggiare un suo modello storico, la Vespa Primavera che festeggia i 50 anni (fu presentata allʼEicma di Milano del 1967), il gruppo Piaggio ha lanciato la versione Vespa Primavera 50° Anniversario .

Novità importante è la presenza di cerchi in lega di alluminio da 12 pollici per entrambe le ruote, il maggior diametro nella storia di Vespa. Una soluzione che ha il merito di assicurare una maggior stabilità e quindi sicurezza. E nella stessa direzione vanno i fari anteriori e posteriori a LED. Per il comfort, poi, diventano di serie il Bike Finder e il comando di apertura a distanza della sella. Proposta nelle versioni 50 cc 4T e 125 con motorizzazione i-get, la Vespa Primavera 50° Anniversario si caratterizza per le inedite colorazioni Light Blue e Brown con sella coordinata.