Classica e specialissima, ecco la Vespa Sei Giorni

Eccola la Vespa Sei Giorni , annunciata lʼestate scorsa e ora in arrivo negli showroom del marchio icona delle due ruote tricolori. Basata sulla Vespa GTS 300 , la “Sei Giorni” è una versione speciale e numerata della Vespa più potente mai realizzata. Ed è esclusiva, elegante con la sua livrea classica e razionale, erede dello scooter del 1951 che portava lo stesso nome.

Ma comʼera quella Vespa Sport “Sei Giorni” di 66 anni fa? Era un modello sportivo, realizzato per rendere omaggio alla moto che partecipò e trionfò alla durissima gara di regolarità “Sei Giorni Internazionale di Varese”. Per lʼallora giovane Vespa ‒ nata allʼindomani della II Guerra Mondiale ‒ fu un successo straripante quella corsa, nella quale conquistò 9 medaglie d’oro. Adesso arriva la Vespa Sei Giorni nuova di zecca, che sarà prodotta in volumi limitati, con lo stesso faro basso posizionato sul parafango anteriore della Vespa del 1951. Anche il cupolino brunito è un richiamo alla tradizione, ma la differenza sta nel fatto che oggi fascia con eleganza la moderna strumentazione, con la porta USB di serie collocata all’interno del cassetto nel retroscudo.