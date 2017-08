Vespa Sei Giorni, serie speciale bella e potente

Nacque allora la Vespa Sport “Sei Giorni” e, oggi, lʼultima serie speciale e numerata si chiama Vespa Sei Giorni. Basata sulla Vespa GTS, la serie speciale ha la scocca in acciaio e il caratteristico “faro basso”, citazione vintage per il suo posizionamento sul parafango anteriore, come citazione è anche il manubrio metallico a vista. Particolare è pure il cupolino brunito che fascia elegantemente la strumentazione, mentre la sella ha un look monoposto anche se può ospitare il secondo passeggero. Il motore è il potente monocilindrico 300 cc a 4 tempi Euro 4, raffreddato a liquido e a iniezione elettronica. Sviluppa una potenza di 21,2 CV e una coppia massima di 22 Nm a 5.000 giri al minuto, valori che assicurano prestazioni brillanti.