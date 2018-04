Nuovo Museo Piaggio, monumento allʼItalia che si muove

Un monumento allʼItalia delle due ruote, ma anche una storia industriale che precede e di tanto la Vespa e altri veicoli fantastici. La Piaggio nacque 130 anni fa, nella sua storia entrano i motori per gli aerei e i componenti navali, le motrici ferroviarie e vari autoveicoli a quattro ruote. La Vespa fu fondata “soltanto” allʼindomani della II Guerra Mondiale, era il 1946, e via via è venuto il resto di un colosso globale che oggi conta marchi come Aprilia, Moto Guzzi, Gilera e la spagnola Derby, ma anche molte altre attività in India, Cina e Vietnam, dove Piaggio si è espansa negli ultimi decenni. Il nuovo Museo Piaggio che oggi a Pontedera apre ai visitatori va oltre la Vespa, rinnovandosi e ampliandosi, con due sezioni tutte nuove e cinque collezioni permanenti.