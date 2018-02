13 febbraio 2018 08:15 Suzuki SV650X ABS, la naked un poʼ cafe racer La nuova bicilindrica di media cilindrata

Arriva in Italia la nuova Suzuki SV650X ABS, una naked snella che introduce elementi di stile tipici delle cafè racer. Facile da guidare, ha il look giusto per catturare gli sguardi degli appassionati di moto. La lettera X, poi, aggiunge un pizzico di carisma in più alla bicilindrica giapponese di media cilindrata.

Dotata di una sofisticata forcella anteriore con regolazione del precarico molla, la Suzuki SV650X ABS presenta molti tratti estetici distintivi: il cupolino avvolgente, i semimanubri, la sella con cuciture a vista, mentre i faretti antinebbia a LED sono disponibili a richiesta. Bella e confortevole la posizione eretta in sella, appena più inclinata in avanti per una maggiore sensibilità in curva. Moderna la strumentazione a cristalli liquidi, capace di visualizzare fino a 11 tipi dʼinformazioni diverse, e che esteticamente “pulisce” di tasti il manubrio, favorendo la guida più istintiva e naturale. La moto è proposta unicamente in versione bicolore Glass Sparkle Black-Metallic Oort Grey, con una evocativa scritta #Suzuki sul serbatoio da 14,5 litri.

Il motore è lo stesso V-Twin a 90° di 645 cc della SV 650. Un motore Euro 4 che sviluppa 76 CV di potenza e che ha il merito di consumare appena 3,9 litri di benzina per fare in media 100 km nel ciclo misto. Per i neopatentati con licenza A2 è possibile la configurazione in versione depotenziata da 35 kW. Gli evoluti sistemi Easy Start System e Low RPM Assist facilitano gli avviamenti e le partenze e la marcia al minimo. Suzuki SV 650X ABS dispone di doppio disco freno anteriore e monodisco posteriore, più lʼABS Nissin e monta pneumatici da 17 pollici, di misura 120/70 davanti e 160/60 dietro. Prezzi a partire da 6.990 euro, ma dal 15 febbraio è disponibile anche la serie sportiva limitata SV650Xter, proposta a 7.390 Euro.