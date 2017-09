Nove volte Tony Cairoli, il più grande del cross

Tony Cairoli non finisce mai . Ad Assen ha conquistato per la nona volta il titolo mondiale di Motocross , nove volte come Valentino Rossi nel motociclismo. Il campione di Patti ha vinto il titolo con la sua KTM e una gara dʼanticipo nella classe regina MXGP . Quello che vediamo è unʼemozione in video, un epic action video che ci regala Fiat Professional , partner di Cairoli nel Mondiale FIM Motocross.

Eppure, dopo lʼincidente del 2015 che gli ha penalizzato quella e la successiva annata, il campione siciliano sembrava avviarsi al declino di carriera. Due titoli giovanili nella MX2, poi 6 di fila dal 2009 al 2014 in MX1, con Yamaha e KTM, e infine il più gradevole di tutti i successi: quello 2017 a 32 anni col team Red Bull KTM Factory Racing. Una moto gommata Pirelli, questʼultima al suo 68° Titolo Mondiale in motocross. Non partiva favorito Tony, ma il più grande “crossista” di sempre ha saputo battere tutti i suoi avversari, vincendo 6 Gran Premi e piazzandosi secondo in 4 occasioni, dimostrando che gli infortuni gli hanno tolto tempo, ma non certo lo smalto per vincere. E ora, con i 9 titoli mondiali alle spalle, Tony lancia la sfida a Stefan Everts, il belga che vanta il record assoluto di 10 titoli mondiali in motocross.