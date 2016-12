26 ottobre 2016 10:15 MV Agusta, il Reparto Corse firma le F3 e F4 Le fantastiche superbike della Casa varesina

Il Reparto Corse di MV Agusta è più di unʼofficina altamente specializzata nella preparazione di moto da corsa. È un luogo magico che sa di perfezione, di 37 titoli mondiali vinti, di superbike che tolgono il fiato per la loro bellezza. Da qui nascono prodotti di nicchia super esclusivi, come le nuove F3 RC e F4 RC, produzioni limitate a, rispettivamente, 350 e 250 esemplari.

In realtà le moto che escono dallo stabilimento varesino di Schiranna sono tre, perché la F3 RC è disponibile sia con cilindrata 675 che 800 cc. Il motore è ovviamente il tre cilindri per entrambe, leggero e ultracompatto, capace di sfoderare 128 CV sulla cilindrata più piccola a oltre 14 mila giri al minuto e 148 CV sulla 800 a 13 mila giri. Due moto che definire medie è chiaramente superficiale, capaci di prestazioni mozzafiato e dotate di Ride By Wire con tre mappe predefinite e una completamente personalizzabile, mentre il sofisticato sistema di controllo della trazione è regolabile su 8 livelli. Sulle fiancatine delle MV Agusta F3 RC cʼè la firma di Jules Cluzel e Lorenzo Zanetti, piloti ufficiali della Casa che fu di Giacomo Agostini. Il prezzo delle due moto è di 16.690 e 18.270 euro.

Ancora più adrenalina suscita la F4 RC, motore 4 cilindri naturalmente per lei, e potenza di 205 CV nella configurazione stradale e di 212 CV in quella Superbike Replica. Non è tutto, perché gli ingegneri MV Agusta hanno sviluppato soluzioni tecniche prettamente racing per la moto e le hanno denominate “Corsa Corta”, includendo anche la catena di distribuzione centrale e le valvole radiali. Il cambio elettronico EAS 2.0 è di serie, e sempre lʼelettronica permette di selezionare tra vari parametri dinamici, dal comando del gas alla coppia massima, dal freno motore alla risposta di questo. Il controllo di trazione su 8 livelli è disinseribile e il kit regalo che accompagna la nuova F4 RC comprende il silenziatore di scarico SC-Project in titanio, il codino monoposto e i componenti da montare negli alloggiamenti degli specchi retrovisori, rimossi per l’uso in pista.