Il cuore racing di Yamaha MT-10 Tourer Edition

La dote principale della MT-10 Tourer Edition è la versatilità. La moto è una naked per stile ed ergonomia, ma con la potenza di una sportiva e la fruibilità di una Tourer con la quale affrontare lunghi e comodi viaggi. La posizione in sella, ad esempio, non è sempre la stessa e il centauro può assumere di volta in volta quella che gli si confà di più. Il parabrezza alto, con paramani, proteggono bene in caso di freddo, mentre le borse laterali morbide (realizzate in materiale ABS) aumentano la funzionalità della moto. Il supporto per Gps è stato pensato per sorreggere vari dispositivi, tra cui il navigatore satellitare Tom Tom Rider 410 proposto a soli 199 euro.