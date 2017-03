2 marzo 2017 10:20 FreeDuck, la ruota che trasforma la bici in e-bike Un motorino nella ruota posteriore da montare e smontare

Un motorino dentro una ruota e qualsiasi bicicletta diventa una e-Bike! Si chiama FreeDuck ed è lʼinnovativa ruota elettrica sviluppata e immessa sul mercato da Ducati Energia. Può essere montata e smontata in qualsiasi momento e con estrema facilità, per trasformare in elettrica, o meglio a pedalata assistita, qualsiasi bici di casa.

La ruota FreeDuck 1 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 2 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 3 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 4 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 5 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 6 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 7 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 8 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 9 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 10 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 11 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 12 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 13 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 14 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 15 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 16 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 17 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 18 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 19 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 20 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 21 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 22 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 23 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 24 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 25 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 26 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck 27 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa La ruota FreeDuck leggi dopo slideshow ingrandisci

Perfetto anche il nome scelto per questo prodotto: FreeDuck significa “anatra libera” e in effetti la libertà che dà questo prodotto è incredibile. Soltanto se si vuole, si monta e si trasforma la propria bicicletta in un mezzo più confortevole, si pensi al ritorno da una giornata di tempo libero trascorsa pedalando o nella quotidianità per muoversi in città con minor sforzo. Fulcro del sistema è la ruota posteriore, un vero concentrato di tecnologie perché integra le batterie agli ioni di litio, il motore elettrico e persino il sistema di comunicazione tramite un’app e la connessione Bluetooth, grazie al quale l’utente riceve direttamente sul proprio smartphone le informazioni sullʼautonomia residua della batteria, sui chilometri percorsi, ecc. La batteria integrata nella ruota FreeDuck si ricarica in circa 3 ore.