Bianchi Aria e-Road, lʼe-bike si fa sportiva

Aria e-Road è lʼultima nata nella linea di e-bike di alta gamma Bianchi. Un modello in carbonio, con sistema Inner Power Drive che utilizza la tecnologia Ebikemotion X35 V.2 e monta nel mozzo posteriore il motore più compatto e leggero al mondo, ma anche molto potente con 40 Nm di coppia! Lʼintero sistema pesa soltanto 3,5 kg e include la batteria da 250Wh, con comando iWOC One e cavi di connessione. Un sistema che Bianchi ha sviluppato in proprio, ideale per qualsiasi ciclista, agonista dilettante o semplice cicloturista della domenica che vuole macinare più chilometri di quanti il suo fisico reggerebbe. Resta inteso che il ciclista può decidere se attivare o meno il motore elettrico X35 V.2.