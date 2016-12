Lo scooter coperto di Toyota

foto Ufficio stampa

In più, essendo coperto, non richiede l’obbligatorietà del casco. E gli interni sono più simili a quelli di un’automobile, grazie ai benefici dell’illuminazione interna, del riscaldamento, del sistema audio e del Bluetooth per i telefoni cellulari. Dal punto di vista dinamico, Toyota i-Road offre la tecnologia “Active Lean”, che piega le ruote in curva in base alla velocità e all’angolazione della curva, garantendo in ogni occasione l’assetto giusto e la corretta impostazione per la stabilità del mezzo. Il sistema “Active Lean” muove automaticamente le ruote in senso verticale e in direzioni opposte, applicando l’inclinazione necessaria da contrapporre alla forza centrifuga che viene a crearsi durante le curve.

La larghezza ridotta rende i-Road maneggevole oltre misura, tanto che il raggio di sterzata si chiude in 3 metri soltanto. I due motori elettrici da 2 kW ciascuno sono montati fra le due ruote anteriori, si ricaricano in circa 3 ore grazie alle batterie agli ioni di litio e l’autonomia è di circa 50 km. A emissioni zero. Per il momento Toyota i-Road è rubricato a concept vehicle, ma il successo di Twizy e degli scooter 3 ruote Piaggio spingono per una risposta giapponese alla nuova frontiera della mobilità.