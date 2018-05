28 maggio 2018 09:40 Aprilia lancia le nuove SX 125 e RX 125 Motore Euro 4 per la supermotard e la enduro

Agguerrite, giovani, sportivissime. Sono le nuove “piccole” di casa Aprilia, la SX 125 e la RX 125. Supermotard la prima ed enduro la seconda, che debuttano ora sul mercato italiano rafforzando una delle gamma ottavo di litro più competitive al mondo. Per entrambe cʼè il rinnovato motore 4 tempi di 125 cc Euro 4.

Due bei “giocattolini” per i giovani centauri, ma vista la cilindrata anche per chi ha la patente B per auto. Aprilia SX 125 e RX 125 vantano contenuti tecnici e stilistici al top. Il design è già un aspetto molto distintivo delle due moto, esprime dinamicità, piacere di guida e promettono entrambe grandi emozioni. Oltre al motore, in comune le due moto hanno il telaio, le sospensioni, lʼimpianto frenante con ABS Bosch e sistema anti roll-over, ma anche qualche tratto estetico come il manubrio a doppia sezione in alluminio anodizzato nero.

La SX 125 monta ruote da 17 pollici gommate da pneumatici sportivi, per esaltare le performance dinamiche, che vanno ben oltre la sua categoria. Il telaio a doppio trave in acciaio si completa con la forcella upside down con steli da 41 mm di diametro e col forcellone posteriore in acciaio con mono-ammortizzatore progressivo. Davanti agiscono due dischi freno in acciaio da 300 mm di diametro, dietro un disco singolo da 220 mm e assistito al punto da regolare il sollevamento della ruota posteriore nelle frenate più decise.