24 maggio 2015 Lʼesclusività di Porsche 911 Targa 4S E Boxster e 911 Carrera in versione Black

Porsche Italia compie 30 anni e li celebra con 30 esemplari della 911 Targa 4S, esclusivi per il nostro mercato. Una specialissima serie limitata che ha contenuti e finiture uniche persino nel già selezionato universo Porsche. "Un modo per premiare la fedeltà dei nostri clienti più affezionati", spiega il Direttore Generale di Porsche Italia Pietro Innocenti, che si fa forte di una rete attuale di 36 Centri Porsche e 20 Centri Assistenza sparsi nella penisola, che seguono un parco circolante di oltre 75.000 vetture.

Lʼesclusività di Porsche 911 Targa 4S 1 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Lʼesclusività di Porsche 911 Targa 4S Porsche Italia compie 30 anni e li celebra con 30 esemplari della 911 Targa 4S, esclusivi per il nostro mercato

La specificità delle 911 Targa 4S è visibile già dal colore di carrozzeria Gemini Metallic, una variante di azzurro metallizzato che è stata ripresa dalla cartella colori di Porsche del 1975. E ancora i cerchi da 20 pollici Sport Classic verniciati in nero lucido, il tricolore riportato su entrambi i lati del roll-bar caratteristico dei modelli Targa, mentre allʼinterno spiccano i sedili in pelle nera con inserto centrale in tessuto Pepita, una finitura che non cʼè su nessun altro modello Porsche. La modanatura centrale del cruscotto è in alluminio spazzolato e i listelli sottoporta in acciaio. Le 30 versioni speciali della 911 Targa 4S saranno consegnate a partire da settembre, i collezionisti le avrebbero già tutte prenotate, al prezzo IVA inclusa di 167.911 Euro.

Ma lʼesclusività Porsche non è sempre introvabile. A metà prezzo e con modelli di non meno pregio sono infatti disponibili le versioni speciali Black Edition di Boxster e 911 Carrera. Il nome dice molto: livrea nera con interni neri parzialmente in pelle, a marcare la sportività di queste nuove serie speciali. Lʼequipaggiamento di serie dei due modelli comprende il Porsche Communication Management con navigatore, i retrovisori con sistema antiabbagliante, il Park Assistant anteriore e posteriore e il volante sportivo SportDesign.