DS, a Rimini lʼOuverture di Primavera

L’Ouverture di Primavera è il classico evento internazionale dedicato al marchio DS. Promossa dall’IDéeSse Club e col patrocinio di DS Automobiles, lʼedizione 2017 ha visto accorrere sulla Riviera romagnola più di 100 storiche DS, provenienti da ogni angolo dʼEuropa. Un equipaggio è arrivato dallʼUngheria, un altro da Birmingham in Inghilterra. In omaggio a luoghi che lʼhanno ospitata, lʼOuverture DS si è svolta in unʼatmosfera poʼ felliniana, tanto che i 226 partecipanti hanno concluso lʼevento con un grande brindisi nei saloni del Grand Hotel di Rimini, memoria cara al grande regista, immortalata in Amarcord.