Nuove Hyde Park e Green Park

foto Ufficio stampa

La tinta “Pepper White” caratterizza la versione Hyde Park, ma a contrasto la colorazione “Hot Chocolate” ricopre il tetto, le calotte dei retrovisori esterni e attraversa fiancata e cofano con due strisce laterali. Questa versione della MINI è davvero testimonial dello stile di vita londinese, e all’interno le armonie in “Pepper White” campeggiano anche nel rivestimento dei sedili, disponibili nella versione tessuto/pelle o in pelle Gravity, sebbene siano innumerevoli le possibili personalizzazioni dell’auto.

La versione Green Park si propone invece come ambasciatrice dello spirito sportivo, molto in voga nella capitale britannica quest’estate. Meno noto di Hyde Park, Green Park è comunque un bel parco di 19 ettari che si snoda in prossimità di Buckingham Palace. La tinta “British Racing Green” applicata al tetto e alle calotte dei retrovisori esterni forma un affascinante contrasto con la vernice “Pepper White” della scocca. Anche nelle MINI Green Park le superfici interne “Pepper White” generano un ambiente ispirato al design esterno. Complemento ideale lo formano poi i sedili offerti nei colori nero o Polar Beige.

Questi due nuovi ed esclusivi modelli saranno distribuiti in tutti i mercati in cui il marchio di Oxford è presente. Le motorizzazioni saranno la 122 CV benzina, la performante Cooper S da 184 CV, più le due diesel da 112 CV e Cooper SD da 143 CV, sempre sia MINI classica che Clubman. Tutte avranno di serie il cambio manuale a 6 marce e un automatico a richiesta.