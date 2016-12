Yemen,impegno Onu per cessate fuoco

L'Onu ha annunciato il suo impegno per la ripresa dei negoziati per la pace in Yemen. Il Paese è "a un passo dalla carestia" e ha bisogno di una tregua umanitaria, ha fatto sapere l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Ismail Ahmed. Un primo tentativo di trovare l'accordo per un cessate il fuoco è fallito il 19 giugno, ma Ahmed ha annunciato di voler proseguire le consultazioni per una seconda sessione di negoziati.