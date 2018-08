Yemen, almeno venti morti in attentati compiuti ad Hodeida

Almeno venti persone sono state uccise e altre decine ferite nella città di Hodeida, in Yemen, in un raid aereo della coalizione araba sull'ospedale al Thawra e sul mercato del pesce. Lo hanno diversi testimoni. La città è controllata dai ribelli Houthi. Intanto l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, Martin Griffiths, ha incontrato gli ambasciatori della coalizione araba a guida saudita per trovare una soluzione al conflitto.