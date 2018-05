Wsj: Trump valuta introduzione dazi fino al 25% su auto importate

L'amministrazione Trump starebbe considerando un piano per imporre nuove tariffe fino al 25% sui veicoli importati per motivi di sicurezza nazionale. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando funzionari del settore informati sul piano. La Casa Bianca punterebbe a invocare la "Sezione 232" del Trade Expansion Act del 1962, la stessa usata per i dazi sull'acciaio e l'alluminio.