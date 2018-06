Voto Slovenia, vince Jansa: "Non vediamo l'ora di iniziare"

"Non vediamo l'ora di iniziare. Non abbiamo paura del domani, noi guardiamo avanti. La Slovenia sarà più sicura e la fiducia accordataci dagli elettori ci rende forti". Lo ha scritto su Twitter Janez Jansa, vincitore con il suo partito SDS, su posizioni conservatrici e anti migranti, delle elezioni politiche in Slovenia. Jansa si è detto pronto a intraprendere il dialogo con le altre forze politiche per la formazione di un nuovo governo.