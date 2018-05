Gaza-Israele, scontri al confine: si aggrava il bilancio dei morti Ansa 1 di 28 Ansa 2 di 28 Ansa 3 di 28 Ansa 4 di 28 Ansa 5 di 28 Ansa 6 di 28 Ansa 7 di 28 Ansa 8 di 28 Ansa 9 di 28 Ansa 10 di 28 Ansa 11 di 28 Ansa 12 di 28 Ansa 13 di 28 Ansa 14 di 28 Ansa 15 di 28 Ansa 16 di 28 Ansa 17 di 28 Ansa 18 di 28 Ansa 19 di 28 Ansa 20 di 28 Ansa 21 di 28 Ansa 22 di 28 Ansa 23 di 28 Ansa 24 di 28 Ansa 25 di 28 Ansa 26 di 28 Ansa 27 di 28 Ansa 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Israele espelle il console turco a Gerusalemme - Il console turco a Gerusalemme è stato convocato al ministero degli Esteri israeliano questo pomeriggio e gli è stato chiesto "di ritornare in patria per un lasso di tempo per consultazioni". Lo ha annunciato il portavoce del ministero a Gerusalemme Emmanuel Nahshon. Una rappresaglia all'espulsione dell'ambasciatore israeliano in Turchia deciso dal governo di Ankare a "causa dei morti" a Gaza.



Appello dell'Onu: "Agire per evitare una guerra" - "Israele deve calibrare l'uso della forza, deve proteggere i suoi confini ma farlo in modo proporzionato. Mentre Hamas non deve usare le proteste per mettere bombe e compiere atti provocatori". Lo ha detto Nikolay Mladenov, coordinatore speciale dell'Onu per il processo di pace in Medio Oriente, durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza sulla situazione a Gaza. "La comunità internazionale deve intervenire e prevenire una guerra", ha aggiunto Mladenov, definendo la situazione nella Striscia "disperata".



Usa bloccano richiesta per indagine indipendente dell'Onu - Intanto gli Stati Uniti hanno bloccato una dichiarazione del Consiglio di Sicurezza Onu elaborata dal Kuwait che esprimeva sdegno e dolore per la morte dei civili palestinesi a Gaza, e chiedeva "un'indagine indipendente e trasparente delle Nazioni Unite per determinare la responsabilità". Il responsabile dell'Onu per i diritti umani, Zeid Ràad Al Hussein, ha dichiarato: "I responsabili delle vergognose violazioni dei diritti umani dovranno renderne conto".