Venezuela, ufficializzata candidatura di Maduro alla rielezione

Nicolas Maduro è stato proclamato "all'unanimità e per acclamazione" unico candidato del Partito Socialista Unito del Venezuela per le elezioni presidenziali che si terranno entro fine aprile. Eletto presidente nel 2013, dopo aver battuto Henrique Capriles per poco più di 200mila voti, Maduro ha sofferto nel 2015 la peggior sconfitta elettorale della storia del Venezuela.