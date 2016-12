Venezuela, il padre di un carcerato denuncia: "Mio figlio è stato mangiato da un altro detenuto"

A denunciare l'accaduto è stato il padre di Herrera. Ai media locali il genitore ha riferito la testimonianza di un un altro detenuto presente al brutale assassinio: "Mio figlio è stato aggredito da 40 persone, pugnalato, impiccato e Dorancel lo ha macellato e dato la sua carne in pasto ai detenuti".



La famiglia ha chiesto al penitenziario di ricevere le spoglie del figlio per poter dare loro una sepoltura dignitosa. Insieme al 25enne sarebbero scomparsi anche altri due detenuti durante i disordini dello scorso settembre degenerati in una vera e propria rivolta. Il carcere è gravemente sovraffollato: costruito per ospitare 120 ospiti, ne accoglie di fatto oltre 350.



Dorancel Vargas, noto come "il mangiatore di uomini", è in carcere dal 1999 per cannibalismo.