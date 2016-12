"Restaurare ordine, giustizia e posti di lavoro" - "Ho chiesto al 'transition team' di lavorare per restaurare fin dal primo giorno ordine e giustizia e posti di lavoro", afferma Trump nel video in cui traccia una sorta di agenda dei primi cento giorni alla Casa Bianca, in cui intende concentrarsi esclusivamente su quelle promesse fatte in campagna elettorale che non richiedono un approvazione da parte del Congresso.



Il primo giorno, spiega il tycoon nel suo messaggio di due minuti e mezzo, l'intenzione non è solo solo quella di "rottamare" l'accordo commerciale con undici Paesi asiatici e del Pacifico, ma anche quella di cancellare le norme "verdi" di Obama per tornare a incrementare la produzione di carbone e di gas naturale. Via subito anche al divieto per chi lavora nell'amministrazione di fare attività di lobby per cinque anni.



Trump non parla del muro con il Messico, nè di Obamacare - Come per il muro al confine col Messico, Trump tace anche su un altro cavallo di battaglia della sua campagna: l'abolizione della Obamacare e il piano da mille miliardi di dollari per le infrastrutture.