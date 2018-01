Usa, Trump scrive ai leader dei Paesi africani: "Vi rispetto"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scritto ai leader dei Paesi africani esprimendo il suo rispetto e promettendo una visita nel continente da parte del segretario di Stato, Rex Tillerson, in marzo. La lettera è stata inviata per l'apertura dei lavori del vertice dell'Unione Africana, come segno distensivo dopo le parole volgari usate da Trump per descrivere i Paesi del continente. "Rispetto profondamente gli africani", ha scritto.