Usa, Trump ordina lo stop alla prassi del "cattura e rilascia" per i clandestini

Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un memorandum per mettere fine alla prassi del "catch and release" (cattura e rilascia), in base alla quale gli immigranti illegali sono liberati dopo l'arresto in attesa dell'udienza sul loro status. Lo rende noto la Casa Bianca. Nel memo, il presidente ha chiesto una lista dettagliata di tutte le strutture, comprese quelle militari, che potrebbero essere usate per detenere i clandestini.