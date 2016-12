Usa, su banconote da 20 dollari volto di donna: è la prima volta

"La sua incredibile storia di valore e impegno per l'uguaglianza incarna gli ideali della democrazia che il nostro Paese vuole celebrare", ha dichiarato Lew.



Le altre "new entry" sul dorso delle banconote da 10 e 5 dollari - Inoltre, Lew ha annunciato che verrà modificato il dorso delle banconote da 10 e 5 dollari per includere momenti significativi della storia americana come l'inizio della lotta per il suffragio femminile nel 1913 o eventi al Lincoln Memorial, come il famoso discorso del 1963 dell'attivista afroamericano Martin Luther king.



La modifica si vedrà tra una decina d'anni, il tempo necessario per attrezzare i macchinari che producono i dollari.