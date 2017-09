Usa, sparatoria in una chiesa del Tennessee: un morto, arrestato il killer

Una donna è morta e almeno otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una chiesa in Tennessee, negli Stati Uniti. Lo riferisce la polizia di Nashville, precisando che gli agenti hanno arrestato il killer. Quest'ultimo, anch'egli ferito, indossava una maschera al momento della sparatoria. I feriti sono stati trasportati in ospedale e l'area è stata evacuata.