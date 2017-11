Usa, sparatoria in un supermercato del Colorado: tre morti

Almeno due uomini e una donna sono morti nel corso di una misteriosa sparatoria in un supermercato della catena Walmart a Thornton , ad una quindicina di chilometri da Denver, Colorado. Un sospetto , il 47enne Scott Ostrem, è stato arrestato dalla polizia 14 ore dopo essere fuggito dal luogo della sparatoria. Al momento le forze dell'ordine non hanno ancora fornito ipotesi sul movente.

La polizia ha dato conto dell'episodio in una serie di tweet, prima avvisando della sparatoria con varie persone a terra e invitando a stare lontani dall'area, poi informando che l'assalitore non era più attivo, infine confermando due uomini adulti morti e una donna adulta ferita. La donna è poi deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale.



Investigatori al lavoro - Fino ad ora non è emerso nessun altro dettaglio, se non che gli investigatori stanno esaminando le immagini delle videocamere di sorveglianza e stanno interrogando i testimoni. La sparatoria ha scatenato comunque il panico tra i clienti: alcuni sono fuggiti gridando, altri si sono nascosti chiamando i famigliari con il cellulare.



Dopo i massacri al liceo Columbine e al cinema di Aurora, il Colorado torna ad avere paura - Il supermercato fa parte del Thornton Town Center, uno shopping center a pochi passi dall'interstate 25 pieno di ristoranti, cinema ed altri negozi. Si trova solo ad una quarantina di chilometri da uno dei luoghi più tragici della recente storia Usa: il liceo Columbine a Littleton, dove due studenti massacrarono il 20 aprile del 1999 13 persone tra compagni di scuola ed un professore.



Ancora più vicina, ad una trentina di chilometri, Aurora, la cittadina dove si verificò la strage durante la prima del film "Batman Il cavaliere oscuro": nella notte tra il 19 ed il 20 luglio del 2012 il 24enne James Hommes, armato con un fucile d'assalto Ar-15 Bushmaster, uccise 12 spettatori.