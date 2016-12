Usa, sondaggio: Trump senza esperienza per 6 elettori su 10

Nuovo sondaggio condotto da "Nbc" e "Wall Street Journal" sui futuri candidati alla Casa Bianca. Sei elettori americani su 10 (il 61%) si è detto preoccupato per la mancanza di esperienza di Donald Trump a livello militare e di governo. Hillary Clinton viene vista meglio sul fronte della gestione della politica estera e per quel che riguarda la capacità di essere una guida solida. Trump invece viene considerato più capace per l'economia.