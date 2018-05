Usa, sempre più ragazzi nei centri di riabilitazione per la dipendenza dai social

I social network possono diventare una dipendenza. Non è ancora un disturbo riconosciuto ufficialmente, ma in America stanno già prendendo provvedimenti. Sempre più ragazzini sono assuefatti a Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. E aumentano anche quelli che fanno ricorso ai centri di riabilitazione. L'abuso tocca circa il 50% dei giovani Usa, ma ci sono cliniche di rehab che assicurano l’80% di probabilità di successo.E in Italia, i numeri non sono diversi.

I numeri della dipendenzaQuasi la metà dei teenager americani ne è affetto. Si tratta di ragazzini che usano lo smartphone per 6 o 7 ore al giorno. Lo ha calcolato il Common-Sense Media, un'organizzazione che monitora l'uso dei social. Alcuni ragazzi, intervistati dalla televisione statunitense, hanno raccontato di provare stress, ansia, ma anche vergogna dati dal continuo uso del cellulare. "Avevo ansia intensa e non me ne rendevo conto", ha detto ad esempio David Mayer, un 17enne dell'Ohio. "Avevo creato identità immaginarie di me stesso sui social. Stavo collegato 7 ore al giorno. I miei genitori mi hanno spedito in clinica. Ora, dopo 30 giorni senza internet e iPhone, sono quasi pronto a cancellare i miei account".