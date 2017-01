Usa,per sondaggio Trump presidente eletto meno popolare della storia

Trump, il più impopolare tra i presidenti alla vigilia dellʼinsediamento 1 di 1 Ansa-Centimetri Ansa-Centimetri Trump, il più impopolare tra i presidenti alla vigilia dell'insediamento leggi dopo slideshow ingrandisci

La replica di Trump - Non si è fatta attendere la risposta del futuro inquilino della Casa Bianca: "Le stesse persone che hanno

fatto i sondaggi elettorali falsi, ed erano così sbagliati, ora stanno facendo i sondaggi sul rating di approvazione. Sono truccati come prima" ha twittato Trump.



Il 54% degli americani non approva il tycoon - Il leader repubblicano sconta le polemiche post elettorali, le gaffe, la querelle con la Russia sull'attacco hacker, le accuse alla stampa e all'Fbi e, da ultimo, l'invettiva contro l'Unione Europea e la Germania: il 54% degli americani intervistati, infatti, ha espresso parere contrario sull'operato di Trump dopo la vittoria su Hillary Clinton.



Fiducia nelle promesse fatte in campagna elettorale - Lo stesso sondaggio mostra come la maggior parte dei cittadini statunitensi, nonostante l'impopolarità del presidente eletto, nutra ottimismo su come Trump riuscirà a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, specialmente sul fronte della ripresa economica e quello della lotta al terrorismo. Gli americani appaiono tuttavia divisi su come debbano essere affrontati i rapporti con la Russia di Putin.



Ultimi preparativi per l'insediamento di Trump - nel frattempo, lo staff di trump procede mettendo a punto gli ultimi dettagli per i festeggiamenti del 20 gennaio, giorno dell'inaugurazione del suo mandato presidenziale. Il 45° presidente degli Stati Uniti d'America, però, stupirà tutti e, contrariamente a quanto ci si potesse attendere, manterrà un basso profilo e darà vita a festeggiamneti senza eccessi. Le celebrazioni per l'insediamento di Obama, ad esempio, durarono cinque giorni mentre quelle per Trump ne dureranno tre. Bill Clinton partecipò a 14 balli ufficiali, il giorno del giuramento, Trump presenzierà solo a tre. Mentre molti presidenti hanno partecipato a parate durate oltre quattro ore, il percorso di Trump verso la Casa Bianca durerà appena 90 minuti, secondo quanto riportato dal Washington Post.