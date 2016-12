Usa, operaio sospeso 90 minuti a 45 metri: salvo per miracolo

Salvo per miracolo un uomo che, a Houston, stava facendo manutenzione ad un ponte. Rimasto sospeso nel vuoto per novanta minuti ad un altezza di 45 metri, l'operaio si era trovato in tale condizione a seguito di uno scivolone, un passo falso che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Corsa contro il tempo quella dei vigili del fuoco, in un'operazione di salvataggio delicatissima che richiesto l'intervento di una squadra specializzata di 10 persone che alla fine è riuscita a tirare su il mal capitato.

Rischio simile e stesso lieto fine è toccato ad una famiglia californiana che all'improvviso si è vista piombare un piccolo aereo nel giardino di casa. Il veivolo è precipitato a Compton, sobborgo di Los Angeles, con a bordo il solo pilota. Nessuna vittima a seguito dell'incidente e la casa stessa non ha subito sorprendentemente alcun danno per una millimetrica questione di centimetri. Il proprietario in stato di shock ed è in corso l'inchiesta per accertare le cause dell'incidente.