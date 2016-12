Usa, mette in vendita la sua verginità al prezzo di 340mila euro per salvare la famiglia

Tutto è iniziato da una pubblicità sui bordelli che la ragazza ha visto su Facebook. Sembrava una soluzione allettante per risolvere tutti i problemi della sua famiglia, ma lo voleva fare a modo suo. Così, ha deciso di contattare il proprietario di vare case chiuse dello stato del Nevada, Dennis Hof, e di proporgli un trasferimento in uno dei suoi bordelli, ma alle sue condizioni: vendendo la sua verginità al miglior offerente e promettendogli metà del denaro. Lui ha accettato. Ad ogni modo, la ragazza ha dichiarato alla Cnn di voler restare nel bordello anche nei 5 anni successivi alla vendita della sua verginità. E solo dopo studierà legge.



Le offerte che le sono arrivate sono già tante e hanno raggiunto quasi 370mila euro. Ma sempre alla Cnn, la 20enne ha dichiarato di voler aspettare un uomo con cui poter avere un feeling speciale, così che l'atto sessuale possa essere speciale per entrambi. "Non è solpo una questione di soldi".



La scelta di Stone ha suscitato parecchie polemiche, specialmente sui social dove, nei suoi profili, ha sponsorizzato la sua scelta. Lei stessa ha affermato di aver pianto leggendo un articolo in cui veniva dipinta come una ragazza che non ha rispetto di se stessa. "La gente dice che questa è una cosa che si fa per amore. Ma se ci pensate, io lo sto facendo perché amo la mia famiglia - ha affermato alla Cnn - Ho il diritto di scegliere per il mio corpo. E in un periodo di crisi come questa potete forse biasimarmi?"



Hof, invece, ha dichiarato sempre all'emittente statunitense: "E' una sua scelta. Non penso sia meglio per una ragazza perdere la verginità in un bagno dopo aver bevuto 6 tequila. Penso che sia una grande idea quella di vendere la sua verginità, se lo vuole lei".