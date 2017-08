Usa, leader dei repubblicani al Senato ammette: legge Sanità vacilla

Il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, esprime dubbi sulla possibilità che il testo sulla Sanità, presentato allo scopo di abrogare Obamacare, passi il vaglio dei senatori: "Se la mia parte non riuscirà a trovare un accordo adeguato per rimpiazzarlo, il Congresso dovrà votare un testo più limitato". Commenti che i media americani leggono come un chiaro segnale che la legge sulla Sanità, ferma al Senato, vacilla.