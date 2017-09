Irma: lʼuragano flagella Haiti e la Repubblica Dominicana Ansa 1 di 25 Ansa 2 di 25 Ansa 3 di 25 Ansa 4 di 25 Ansa 5 di 25 Ansa 6 di 25 Ansa 7 di 25 Ansa 8 di 25 Ansa 9 di 25 Ansa 10 di 25 Ansa 11 di 25 Ansa 12 di 25 Ansa 13 di 25 Ansa 14 di 25 Ansa 15 di 25 Ansa 16 di 25 Ansa 17 di 25 Ansa 18 di 25 Ansa 19 di 25 Ansa 20 di 25 Ansa 21 di 25 Ansa 22 di 25 Ansa 23 di 25 Ansa 24 di 25 Ansa 25 di 25 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Uffici, scuole ed università sono state chiuse, i supermercati e le pompe di benzina sono stati presi d'assalto. Mezzo milione di persone sta tentando di lasciare l'area meridionale della Florida. "La contea di Miami deve prepararsi al peggio, ad alluvioni e a venti in grado di minacciare la vita di molte persone", ha affermato il governatore Rick Scott.



A causa del passaggio dell'uragano Irma sulle coste della Florida, Alitalia ha cancellato i voli fra Roma e Miami previsti per il 9 e 10 settembre. La compagnia ha offerto a tutti i passeggeri in possesso di un biglietto da e per Miami (e L'Avana), con partenza tra il 6 e il 12 settembre, la possibilità di ottenere il rimborso totale del biglietto o il cambio gratuito della prenotazione.



Poliziotto saccheggiava a Saint Martin: arrestato - Un poliziotto è stato colto in flagrante dalla gendarmeria francese mentre stava saccheggiando del materiale nautico sull'isola di Saint Martin, colpita dall'uragano Irma. "Questo comportamento inqualificabile è inaccettabile e sarà sanzionato all'altezza della gravità dei fatti", ha dichiarato il ministero dell'Interno francese. Sono oltre 500 gli agenti francesi inviati sull'isola per mantenere l'ordine.



Intanto a Cuba migliaia di turisti sono in fuga per l'arrivo dell'uragano Irma: sono almeno 51 mila quelli che le autorità dell'isola stanno evacuando, di cui 36mila erano sistemati nei vari resort sulla frequentatissima costa settentrionale dell'isola, dove si trovano la capitale L'Avana e la località balneare di Varadero.